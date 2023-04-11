كازاخستان تكشف حجم تبادلها التجاري مع روسيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وكازاخستان، رقما قياسيا تجاوز مبلغ 26 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح وزير الخارجية الكازاخي، مراد نورتلو، عقب لقائة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، قائلا: "روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي لكازاخستان، ووفقا لبياناتنا، ولأول مرة في تاريخ علاقاتنا الثنائية، وصل حجم تبادلنا التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 26.1 مليار دولار".

وأضاف نورتلو أن روسيا وكازاخستان لديهما الإمكانات والمتطلبات الأساسية اللازمة لرفع حجم التجارة المتبادلة إلى 30 مليار دولار في المستقبل القريب.

المصدر: تاس