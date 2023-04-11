باكستان.. مقتل أربعة من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع متطرفين

قتل أربعة من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين إسلاميين في جنوب غرب باكستان، حيث أدى هجوم بقنبلة إلى مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.

وأطلق مسلحون قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال محمد زهيب المسؤول البارز في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".

وأضاف أن "إرهابيا قتل أيضا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".

وأكد المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب اعتزاز غورايا، أن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية ولكنها تتبع النهج المتطرف عينه.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الاثنين، هم "شرطيان ومدنيان"، في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بعد في سوق مزدحمة في كويتا.

وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: "أ ف ب"