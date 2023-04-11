مسؤول تايواني: مشرعون فرنسيون سيقومون بزيارة إلى تايوان قريبا

أعلن وزير خارجية جزيرة تايوان جوزيف وو، أن مجموعة من المشرعين الفرنسيين تخطط للقيام بزيارة إلى الجزيرة "قريبا".

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وقال جوزيف أو في حديث لوكالة "بلومبرغ" إن مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين أظهرا دعمهما لتايوان، مشيرا إلى أن عددا من المشرعين الفرنسيين سيصلون "قريبا جدا". وأضاف أن سلطات الجزيرة "ستتصل بهم (بالمشرعين الفرنسيين) لمعرفة الدعم الإضافي الذي نحتاج إليه".

ونقلت الوكالة عن مصدر أن مجموعة من المشرعين الفرنسيين ستتوجه إلى تايوان الأحد المقبل. وتابعت نقلا عن متحدث باسم مجلس الشيوخ الفرنسي أن 5 من أعضاء مجلس الشيوخ سيقومون بزيارة إلى تايوان في نهاية أبريل الجاري وسيلتقون هناك بالمسؤولين المحليين. ومن المتوقع أن يتم أثناء هذه الزيارة بحث موضوع أشباه الموصلات.

وكانت آخر مرة زار فيها وفد فرنسي تايوان في سبتمبر 2022. وترأسه نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي سيريل بيليفا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته إلى الصين في الأسبوع الماضي أنه لا يجب أن تشارك أوروبا في المواجهة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي"، داعيا الأوروبيين لـ "لاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.

المصدر: نوفوستي