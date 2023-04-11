أعد روبوت الدردشة ChatGPT مسودة معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بناء على طلب من صحيفة Berliner Zeitung الألمانية.

وتضمنت المهمة الملقاة على عاتق ChatGPT، كتابة رسائل باسم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تدعو إلى السلام.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى بوتين، إلى أن ألمانيا تعترف بالمصالح الأمنية المشروعة لروسيا، وتابعت: "نود أن نعرض عليكم رؤية لمستقبل يمكن فيه للمشاركة البناءة والاستعداد لوقف إطلاق النار ومحادثات السلام أن تفتح الباب لتحسين التعاون بين روسيا وأوروبا. وهذا سيفيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدينا ويساعد في حل المشاكل الأمنية المشتركة عبر التعاون".

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كما صاغ الذكاء الصناعي مشروع معاهدة سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا، تضمنت نقاطها: وقفا فوريا لإطلاق النار، وانسحاب القوات إلى مواقعها الأصلية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط المواجهة الحالي تحت إشراف قوات حفظ سلام دولية، ومنح الحكم الذاتي لدونيتسك ولوغانسك داخل أوكرانيا، واعتماد تشريعات تحمي حقوق السكان الناطقين بالروسية في هذه المناطق.

كما تنص مسودة معاهدة السلام المقترحة على ضرورة تطبيع العلاقات بين الدولتين المتصارعتين، وتحمل كلا الطرفين مسؤولية إعادة أعمار المناطق المتضررة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة.

المصدر: "نوفوستي"