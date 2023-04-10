زاخاروفا تعلق على تصريح الدفاع البريطانية عن تأثير اليورانيوم المنضب على العسكريين

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مزاعم الدفاع البريطانية بأن تأثير اليورانيوم المنضب على العسكريين، سيكون "على الأرجح منخفضا".

وقالت زاخاروفا: "على الأغلب تبقى كلمة likely، الكلمة المفضلة لدى البريطانيين".

وأضافت: "من جانبي سأخبركم عن اليورانيوم المنضب في الذخيرة، لكن بدون هايلي لايكلي، بل كما هو الواقع. كان النازيون أول من استخدم اليورانيوم المنضب في أسلحة خارقة للدروع".

إقرأ المزيد

وتابعت ممثلة الخارجية الروسية: "في النصف الثاني من القرن العشرين، تبنى الناتو ما حققه النازيون وبدأ في إنتاج واستخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في عملياته العسكرية".

وذكرت زاخاروفا أن أشهر هذه العمليات كان العدوان على يوغوسلافيا. وتم استخدام هذه الذخيرة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية العسكريين الإيطاليين. ونتيجة لها أصيب الكثير من المواطنين الصرب والعسكريين الإيطاليين بالعديد من الأمراض المزمنة الخطيرة بما في ذلك السرطان".

وقالت زاخاروفا: "في الواقع، طبق الناتو طوعا أو لا، تجربة حية ليس فقط على الصرب، ولكن أيضا على الإيطاليين أنفسهم".

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا على تيلغرام