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بيسكوف: السفيرة الأمريكية في حفل اعتماد السفراء "مجرد ضيفة"

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بيسكوف: السفيرة الأمريكية في حفل اعتماد السفراء
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صورة أرشيفية
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رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال بشأن تعليق السفيرة الأمريكية لين تريسي على حفل تقديم السفراء أوراق اعتمادهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال إنه لم يتعرف على ما كتبته السفيرة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن السفراء في حفل تقديم أوراق اعتمادهم كانوا ضيوفا، ولم يكونوا الشخصية الرئيسية في الحفل.

وتابع بيسكوف: "لأكون صريحا، لم أر هذا المنشور، لذلك لا يمكنني قول أي شيء، إلا أنه يمكنني التأكيد على أن السفراء كانوا في هذا الحفل ضيوفا محترمين قدموا أوراق اعتمادهم، لكنهم لم يكونوا شخصيات رئيسية". وجاء ذلك ردا على ما نقلته السفيرة الأمريكية، خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من "شعورها بأنها لم تكن الشخصية الرئيسية في الحفل، وإنما كان بوتين".

المصدر: نوفوستي

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