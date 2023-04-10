وكالة: بسبب السماد توقف العمل حول العقوبات الأوروبية ضد بيلاروس

قالت وكالة الأنباء البولندية "РАР"، إن العمل توقف في مجال صياغة عقوبات أوروبية ضد بيلاروس بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن أسمدة البوتاس.

ووفقا للوكالة، تقف بعض دول أوروبا الغربية خلف إعاقة فرض العقوبات الجديدة ضد بيلاروس لأنها ترغب برفع بعض القيود التي سبق اعتمادها، لا سيما تلك المتعلقة بالأسمدة البوتاسية. ولكن بولندا ودول البلطيق ترفض تخفيف قوة العقوبات بأي شكل من الأشكال.

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في وقت سابق أعلنت سلطات بيلاروس، أن صناعات تكرير النفط والبوتاس والتبغ تعتبر أكثر القطاعات المتضررة من العقوبات الغربية.

من جانبه يتهم الجانب البولندي، السويد التي تترأس الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة، بالتقاعس في موضوع العقوبات.

وقال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي: "السويديون عمليا لا يفعلون شيئا في هذا الشأن. كنا نأمل أن تكون الرئاسة الاسكندنافية فعالة في البعد الشرقي طموحة. لكن لسوء الحظ لم تنجح. نلاحظ بخيبة أمل كبيرة هذا النقص في الطموح فيما يتعلق بالعقوبات ضد بيلاروس، التي تعتبر ضرورية جدا بسبب اضطهاد المعارضة في هذه الجمهورية، والمشاركة في الأحداث في أوكرانيا، وكذلك خطط نشر أسلحة نووية في بيلاروس".

المصدر: نوفوستي