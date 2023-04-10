"بلومبيرغ": تسريب وثائق البنتاغون قد يعرقل سير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أفادت وكالة Bloomberg، بأن تسريب وثائق البنتاغون السرية، سيعرقل سير المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة، إلى أنه في ظل تسريب المعلومات الحاصل في الولايات المتحدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر قضايا تسريب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية خلال عقود، يمكن أن تعيق التحقيقات التي فتحتها وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الصدد، الدعم الأمريكي لأوكرانيا قبل وقت قصير من هجوم قوات كييف المضاد المرتقب.

وفي سياق متصل ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن تسريب وثائق البنتاغون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين أعربوا عن خشيتهم في أن تعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر، وتقوض العلاقات الدولية المهمة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت الماضي، عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.

المصدر: نوفوستي