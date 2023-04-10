نقل شخصين إلى المستشفى إثر خروج قاطرة و11 عربة عن مسارها في الولايات المتحدة

خرجت قاطرة و11 عربة قطار عن مسارها ليلة السبت في مدينة جاسبر بولاية ألاباما الأمريكية.

أعلنت عن ذلك شركة "نورفولك ساوثرن" Norfolk Southern نقلا عن موقع AL.com حيث تدحرجت القاطرة على جانبها وسكبت وقود الديزل وزيت المحرك، فيما قالت شرطة جاسبر إن اثنين من أفراد الطاقم المصابين حوصرا لفترة وجيزة في غرفة المحرك، وقد نقلا إلى المستشفى، وعولجا وغادرا.

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وقال بيان من "نورفولك ساوثرن" الليلة الماضية إن الخروج عن المسار لم يتضمن مواد خطرة، ولا يوجد خطر على المجتمع المحيط، فيما أكدت الشركة أنه "لا توجد أي تقارير عن وضع خطير على المواطنين"، وتابع البيان: "تم نقل أفراد طاقمنا الاثنين إلى المستشفى وتم إطلاق سراحهما منذ ذلك الحين".

وقد هرعت أطقم العمل إلى مكان الحادث لتنظيفه.

وكان قطار آخر تابع لـ "نورفولك ساوثرن" قد خرج عن مساره الشهر الماضي بالقرب من قرية شرق فلسطين بولاية أوهايو، وتسبب في تسرب مواد كيميائية خطرة، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن ننظر في كل هذه الحوادث، وسنكشف كيف يمكننا أن نصبح خط سكة حديد أكثر أمانا"، مؤكدا على أن "السلامة لا تزال الأولوية رقم 1 بالنسبة لنا، وسنتأكد من ذلك".

المصدر: AL.com