الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

قال مصدر مطلع في مقاطعة خيرسون، إن القوات الروسية دمرت العديد من المدافع الأوكرانية الثقيلة على الطرف الأيمن من نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.

وأشار المصدر إلى أنه تم بنيران المدفعية الروسية، تدمير مدفع هاوتزر من طراز "مستا-ب" ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غوفوزديكا" تابعين للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لخيرسون.

وأضاف: "في الليلة الماضية، تم بنيران مدفعية الجيش الروسي، تدمير مدفع هاوتزر من طراز مستا-ب تابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوزيركا، وقتل خلال 3 عناصر من القوات الأوكرانية، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

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بالإضافة لذلك، تم في منطقة بريوزيرني، تدمير مدفع من طراز "غوفوزديكا" تابع للجيش الأوكراني. وخسرت القوات الأوكرانية خلال ذلك 5 قتلى.

في وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ في المنطقة بأن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية 5 مراكز سكنية على الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون، وأطلقت عليها 44 قذيفة مدفعية.

المصدر: تاس