تركيا تبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء العنف في المسجد الأقصى

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة إنهاء العنف بالمسجد الأقصى في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن الحزن يخيم على شهر رمضان بسبب الاعتداءات.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله خلال إفطار رمضاني في ولاية أفيون قرا حصار غرب تركيا، إنه اتصل بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وأبلغه بضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن، كما أنه اتصل بنظيره الفلسطيني رياض المالكي وأبلغه دعم الشعب التركي للفلسطينيين.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان، اقتحامات لباحات المسجد الأقصى، واعتداءات على المصلين المعتكفين داخله، ما زاد من منسوب التوتر والاشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وشن الطيران الإسرائيلي يوم الجمعة الفائت غارات على جنوب لبنان وقطاع غزة فيما قصف أمس الأحد مواقع في سوريا.

المصدر: الأناضول+ RT