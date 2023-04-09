محامي ترامب: أولويتنا إسقاط جميع التهم المنسوبة لموكّلنا

أكد جيم تروستي، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن أولوية الدفاع عن موكله تتمثل في إسقاط جميع التهم المسندة إليه.

وقال تروستي في حوار مع قناة ABC News التلفزيونية: "يجب أن يكون إسقاط التهم أولوية".

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وأضاف أن الاقتراحات القادمة ستكون "قوية للغاية". وأشار إلى أن دفاع ترامب قد يحاول تغيير القضاء من مقاطعة مانهاتن، التي تعد "معقلا لليبرالية والنشاط" الذي "يلوث العملية برمتها".

وفي حديثه عن رد فعل ترامب على التهم الموجهة إليه، أكد المحامي أن الرئيس الأمريكي السابق مستاء للغاية من الوضع الحالي، لكنه لا يزال صامدا.

وتابع: "إذا لم نغلق هذا الأمر بطريقة ما، فسيكون لدينا نموذج جديد تماما من العدالة الجنائية في هذا البلد".

المصدر: نوفوستي