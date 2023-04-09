ماكرون يعلق على البنية الأمنية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الصيني

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن البنية الأمنية الأوروبية التي تحدث عنها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لا يمكن تشكيلها على أرض الواقع، في الوقت الذي يدور فيه الصراع الأوكراني.

وأوضح ماكرون لصحيفة Echos، قائلا: "طالما هنالك صراعات كالأزمة الأوكرانية داخل أوروبا، وطالما هنالك دول محتلة، وصراعات مجمدة، فلا يمكن تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي الذي ذكره، الرئيس شي جين بينغ".

وأضاف ماكرون، "لدى الصين ذات الرأي الفرنسي حول ما يحدث في أوكرانيا: لم يحن وقت التفاوض "الجو الآن عسكري"، هل أوكرانيا أولوية للدبلوماسية الصينية؟، ربما لا، لكن هذا الحوار يسمح لنا بتخفيف بعض التعليقات التي سمعناها حول التهاون الصيني تجاه روسيا".

وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيارة للصين، استمرت عدة أيام، لبحث الأزمة الأوكرانية، والضغط على الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وتحذير بكين من تقديم الدعم العسكري لروسيا.

المصدر: نوفوستي