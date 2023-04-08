زيلينسكي: بولندا ستزود أوكرانيا بـ200 مدرعة "روسوماك"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بولندا ستزود قواته بـ200 عربة جند مدرعة من طراز "روسوماك" على دفعتين.

وقال زيلينسكي في مداخلة مرئية نشرت على قناة تيليغرام، تعليقا على زيارته لبولندا: "تم توقيع اتفاقيات جديدة تتضمن حصولنا على أكثر من مائة عربة مدرعة، وفيما يتعلق بناقلات الجند "روسوماك"، ستحصل اوكرانيا على 100 وحدة فورا و100 في وقت لاحق. وأضاف: تم الاتفاق على تزويدنا بقاذفات هاون ذاتية الحركة، وصواريخ إضافية وطائرات ميغ".

وأجرى زيلينسكي زيارة رسمية إلى وارسو يوم الأربعاء الماضي وقع خلالها عدة اتفاقيات بولندية أوكرانية.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الرسمي بأسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أن أوكرانيا طلبت من بولندا تزويدها بعدد أكبر من ناقلات الجند المدرعة "روسوماك" وقد زاد الطلب من 100 إلى 150 وحدة.

يذكر أن ناقلات الجند المدرعة البولندية "روسوماك" تسير على عجلات وقد تم انتاجها على أساس عربات AMV الفنلندية، وهي مزودة بمدفع عيار 30 ملم.

المصدر: نوفوستي