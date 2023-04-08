وزير المالية الألماني: عجز الميزانية قد يصل إلى 18 مليار يورو في 2024

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، في حديث لصحيفة Rheinische Post أن عجز الميزانية الألمانية العام المقبل سيتراوح بين 14 و18 مليار يورو.

وقال ليندنر: "وفقا لآخر التقديرات، في العام المقبل سيكون لدينا عجز بين 14 مليار يورو إلى 18 مليار يورو في حال الحصول على عائدات تبلغ 424 مليار يورو".

وشدد على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إنفاق إضافي، على سبيل المثال، على الدفاع أو التعليم، فسيتعين قطع التمويل عن المجالات الأخرى بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، أن معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%.

المصدر: تاس