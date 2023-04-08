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قانون صارم يبدأ تنفيذه قريبا.. الشرطة الإيرانية تحذر غير المحجبات والمحال التجارية والشركات

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قانون صارم يبدأ تنفيذه قريبا.. الشرطة الإيرانية تحذر غير المحجبات والمحال التجارية والشركات
Globallookpress
قانون صارم يبدأ تنفيذه قريبا.. الشرطة الإيرانية تصدر تنبيها لغير المحجبات والمحال التجارية والشركات
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أعلنت الشرطة الإيرانية يوم السبت، أنها ستبدأ تطبيق قانون صارم يخص غير المحجبات، وحذرت المخالفات من مغبة انتهاكه.

وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، "بدءا من السبت القادم سنقوم وبشكل جاد بتحديد هوية كل من لا تلتزم بالحجاب في السيارات والطرق والأماكن العامة وذلك من خلال أجهزة حديثة ومتطورة.

وأضاف "سنكتفي في المرة الأولى بتنبيههن وإذا تكرر الأمر سيتم إحالتهن للقضاء.

وصرح بأنه سيتم توجيه تنبيه لجميع المحال التجارية والشركات بخصوص التزام الموظفات بارتداء الحجاب، مشيرا إلى أنه سيتم في المرة الأولى إصدار تنبيه وإذا تكرر الأمر تم إغلاقها.

وأوضح قائد الشرطة أن نساء إيران عفيفات ويهتمن بصحة المجتمع، وأن مسألة الحجاب قضية اجتماعية، وكل التداعيات الاجتماعية تجد نوعا من الارتباط الصحي.

وبين أنه من مقومات صحة المجتمع الحفاظ على الحجاب وفق أحكام المجتمع الإسلامي.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني

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