المروحية العسكرية اليابانية أجرت اتصالا لاسلكيا قبل اختفائها

ذكرت مصادر مطلعة على حادث اختفاء مروحية عسكرية في اليابان، أن المروحية التي فقدت قبالة سواحل جزيرة أوكيناوا كانت تجري اتصالات لاسلكية عادية مع هيئة مراقبة الحركة الجوية.

وأضاف المصدر أن المروحية أجرت اتصالا قبل دقيقتين من اختفائها من الرادار.

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وصرح بأن الاتصالات اللاسلكية بين المروحية متعددة الأغراض من طراز "يو إتش 60 جيه إيه" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، التي كانت تقل عشرة أفراد على متنها، لا تشير إلى أي أمور غير عادية، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء يوم السبت.

وقال مسؤولون من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية السبت، إن جهاز إرسال إشارة استغاثة الذي يعمل تلقائيا في المروحية من المحتمل أنه قد تعطل عندما تحطمت بعد ظهر الخميس.

وكانت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قد أعلنت الجمعة، أن قارب النجاة الذي عثر عليه في المياه جنوبي اليابان هو من المروحية العسكرية المفقودة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المروحية متعددة الأغراض اختفت من على شاشات الرادار بالقرب من جزيرة ميياكوجيما في محافظة أوكيناوا وعلى متنها عشرة أشخاص منهم قائد الكتيبة الثامنة ساكاموتو يوئيتشي.

وأكدت قوات الدفاع الذاتي البرية الجمعة، أن قارب النجاة كان جزءا من المعدات الموجودة على متن المروحية المفقودة.

المصدر: د ب أ