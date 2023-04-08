وسائل إعلام: الولايات المتحدة مستعدة لتقبل "مقترحات إبداعية" تقود للإفراج عن غيرشكوفيتش وويلان

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون في حال تلقيها مقترحات "إبداعية" تقود لإطلاق سراح الأمريكيين بول ويلان، وإيفان غيرشكوفيتش من روسيا.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: أن "الولايات المتحدة منفتحة على النظر في المقترحات الإبداعية من أجل التوصل لاتفاق إطلاق سراح كلا من "ويلان" و"غيرشكوفيتش". وشدد المصدر للصحيفة على أن المقترحات يجب أن لا تتعارض مع القوانين. وأضاف "نحن نبحث باستمرار عن كل ما يمكن أن يكون مناسبا أو فعالا".

وتشير الصحيفة إلى أن توقيف غيرشكوفيتش لفت الكثير من الاهتمام. وفي ظل ظروف كهذه، يكون التوصل لاتفاق أمرا صعبا للغاية.

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي ويلان في موسكو في 28 ديسمبر 2018، خلال تنفيذه مهمة تجسسية. في المقابل يزعم الدفاع أن الأمريكي كان ضحية للاستفزاز. وقال المتهم نفسه في كلمته الأخيرة أمام المحكمة إنه غير مذنب في تهمة التجسس. وقد حكم عليه بالسجن 16 عاما.

في 30 مارس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي أن غيرشكوفيتش اعتقل في يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية. وفقا لجهاز المخابرات الروسي، كان الأمريكي يجمع معلومات سرية عن الدولة "حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي."

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن غيرشكوفيتش قبض عليه متلبسا. وأكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن أنشطة غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ لا تتعلق بالصحافة. وفقا لها، ليست هذه هي الحالة الأولى عندما يتم استخدام وضع "المراسل الأجنبي" وتأشيرة الصحفي والاعتماد من قبل الأجانب في روسيا للتستر على الأنشطة التي ليست صحافة: "ليس أول غربي معروف "يقبض عليه متلبسا".

المصدر: ريا نوفوستي.