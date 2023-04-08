بيسكوف: منذ زمان لم نسمع من ماكرون انتقادات كهذه لواشنطن

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بشكل ساخر، على كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم جواز وضع أسلحة نووية لدولة ما على أراضي دولة أخرى.

وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني: "منذ فترة طويلة لم نسمع مثل هذه الانتقادات الشديدة من الرئيس الفرنسي تجاه الولايات المتحدة".

في وقت سابق قال ماكرون في مؤتمر صحفي في بكين، إن قرار روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروس "لا يتوافق" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويرى الرئيس الفرنسي، أنه لا يجوز لأي دولة "بأي حال من الأحوال" القيام بمثل هذه التدابير.

وكان الرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق بأن موسكو ومينسك قد اتفقتا على أنهما، ودون أي انتهاك للالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، فيما أوضح خلال مقابلة تلفزيونية أن روسيا تفعل فحسب ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، منذ أن قام الأمريكيون بتعليم أطقم حلفائهم وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر.

ووفقا لبوتين، سوف يتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس مطلع يوليو المقبل.

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ويرد الخبراء الروس على انتقادات الغرب بهذا الشأن بأن السلطات الألمانية لا تذكر مشكلة تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا، ولا تعلق على وجود أسلحة نووية في البلاد، ومع ذلك يقدر خبراء دوليون بارزون بأن عدد القنابل النووية الأمريكية في ألمانيا يبلغ العشرات، فيما تطالب أحزاب المعارضة بسحب هذه الأسلحة النووية الأمريكية من الأراضي الألمانية منذ سنوات.

ولاحقا أكد بيسكوف على أن ردود فعل الغرب، لن تؤثر على خطط روسيا.

المصدر: نوفوستي