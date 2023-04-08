عشق آباد تنعى جدة رئيسها سردار بيردي محمدوف

أكدت سلطات تركمانستان رسميا وفاة أوغولابات بيردي محمدوفا جدة رئيس الجمهورية سردار بيردي محمدوف ووالدة رئيس مجلس الشعب قربانقولي بردي محمدوف.

وجاء في بيان وزعته وكالة TDH الحكومية: "في شهر رمضان المبارك توفيت أوغولابات بيردي محمدوفا عن عمر يناهز 86 عاما".

كما أشارت الوكالة إلى مساهمة الفقيدة "في إثراء التراث الوطني، والحفاظ على استمرارية التقاليد الأصيلة للشعب، والحفاظ للأجيال المقبلة على فنون التطريز اليدوي، والتي وصلت فيها إلى مستوى عال من المهارة".

ولدت بيردي محمدوفا في 15 يونيو 1937 في قرية باباراب بمنطقة جيوك تيبي في تركمانستان السوفيتية. لديها ستة أطفال.

في أبريل 2021 توفي مياليكجولي بيردي محمدوف جد رئيس تركمانستان الحالي عن عمر يناهز 89 عاما.

المصدر: تاس