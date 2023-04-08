"يونهاب": على مدى يومين كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات الجارة الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب"، بأن كوريا الشمالية لم ترد على مدى يومين على الاتصالات من كوريا الجنوبية عبر خط الاتصال العسكري، ولم ترد أيضا على محاولات الاتصال عبر خط الاتصال بين الكوريتين.

في وقت سابق، ذكرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن المكالمة اليومية عبر خط الاتصال بين الكوريتين لم تتم صباح الجمعة. وأكد الجانب الكوري الجنوبي عدم وجود مشاكل من جانبه.

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ووفقا للوكالة، لا يوجد رد من الجانب الشمالي عبر خط الاتصال العسكري لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت الوكالة أن الاتصال يتم عادة بين الكوريتين بشكل يومي في الساعة 9.00 و 17.00 عبر خطي الاتصال.

ونوهت الوكالة بأن خط الاتصال بين الكوريتين يعمل فقط في أيام العمل الأسبوعية، بينما يعمل الخط العسكري في كل أيام الأسبوع بدون توقف.

باتت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أكثر توترا في الآونة الأخيرة، بعد أن أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية واسعة النطاق لأول مرة منذ عدة سنوات.

المصدر: نوفوستي