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الولايات المتحدة.. إصابات خلال إحياء "يوم الهارب من المدرسة"

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الولايات المتحدة.. إصابات خلال إحياء
ABC News / Jessica Gick via Storyful
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أعلنت الشرطة أن ستة أشخاص معظمهم مراهقون، أصيبوا بإطلاق نار على أحد الشواطئ في مدينة أيل أوف بالمس في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية أمس الجمعة.

وقال رئيس الشرطة المحلية كيفن كورنيت إن مئات الأشخاص احتشدوا في الشاطئ لإحياء "يوم الهارب من المدرسة"، وتخلل التجمع عدد من المناوشات.

وأصيب ستة أشخاص بجروح لا تهدد حياتهم، خمسة منهم مراهقين والسادس في منتصف الثلاثينيات من عمره، حسب الشرطة، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى.

وذكر المسؤول الأمني أن عدة أشخاص اعتقلوا بتهم تتعلق بحيازة أسلحة، لكن الشرطة لم تستطع على الفور تحديد ما إذا كان مطلق النار رهن الاحتجاز أو ما إذا كان أي من الأسلحة النارية التي تم العثور عليها في مكان الحادث قد استخدمت في إطلاق النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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