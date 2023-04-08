موروزوفا تتهم أوكرانيا بتأخير تبادل الأسرى

قالت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، إن أوكرانيا تعقد وتؤخر عملية تبادل الأسرى مع دونيتسك الشعبية.

وأضافت: "المفاوضات بشأن تبادل الأسرى تجري بصعوبة كبيرة. الجانب الأوكراني يقوم بشكل تقليدي بتعقيد العملية ويحاول المماطلة وتأخير العمل".

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ووفقا للمفوضة، بسبب هذا السلوك الأوكراني، يصبح من الصعب تحديد التاريخ الدقيق وعدد المشاركين في التبادل التالي.

وقالت: "أنا واثقة من أن الهيئات المعنية المختصة تبذل الجهود اللازمة لإطلاق سراح وتحرير كل رفاقنا وبأسرع وقت ممكن".

في نهاية مارس، أعربت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، عن قلقها من أن الجانب الأوكراني "يلتزم الصمت" في الحوار بشأن تبادل الأسرى، وقالت إن عدد العسكريين الأوكرانيين الأسرى الذين لا ترغب سلطات كييف باستردادهم، نما إلى 133.

المصدر: نوفوستي