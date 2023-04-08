جنوب إفريقيا تعلن استعدادها لاستقبال بوتين خلال قمة "بريكس"

قال أنيل سوكلال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد في مجموعة "بريكس"، إن بلاده تستعد لاستقبال كل زعماء دول المجموعة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" في أغسطس المقبل.

وأضاف سوكلال: "لدينا تأكيد بأن كل قادة دول المجموعة سيحضرون القمة".

إقرأ المزيد

وعن سؤال توضيحي حول ما إذا كان قادة الدول الخمس سيشاركون شخصيا، رد سوكلال بالإيجاب، وشدد على أن الجانب الروسي لم يذكر خلاف ذلك.

وقال: "نعم، سيحضر جميع قادة دول المجموعة هذه القمة. لم تعلن روسيا خلاف ذلك. قام رئيس جمهوريتنا سيريل راموفوزا بإرسال الدعوة، وتلقينا الشكر من الجانب الروسي، ونحن ننطلق في استعداداتنا من أن جميع القادة سيكونون حاضرين في جنوب إفريقيا. تعمل حكومتنا بمناقشة هذا الموضوع، وكما قلت نحن نستعد لقمة كاملة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لم يتم بعد اتخاذ القرار بخصوص حضور بوتين لقمة بريكس في جنوب إفريقيا.

في منتصف مارس، قال فينسينت ماجينيو ممثل رئيس جنوب إفريقيا، إن بلاده تأخذ في الاعتبار مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تحضيرها لعقد قمة مجموعة بريكس القادمة.

المصدر: نوفوستي