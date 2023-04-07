بحضور باتيلي.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا عبد الله باتيلي.

ويستمر اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية رفيعة المستوى من شرق وغرب ليبيا في مدينة بنغازي، على مدار يومين، بحضور باتيلي.

RT

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلعت عليه "بوابة الوسط" من المقرر أن يصدر ليل السبت-الأحد، بيان ختامي عن الاجتماع، الذي يأتي بناء على اتفاق الطرفين خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في العاصمة طرابلس قبل أيام.

RT

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية في وقت سابق، اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا في بنغازي للقاء نظرائهم التابعين القيادة العامة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي.

المصدر: RT