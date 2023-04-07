ماسك يعلق على مقتل صاحب تطبيق شهير طعنا في سان فرانسيسكو

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة علق فيها على مقتل بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي "كاش آب" طعنا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال ماسك: "آسف لسماع هذا.. تعرض العديد من الأشخاص الذين أعرفهم لاعتداءات شديدة".

وأضاف "الجريمة العنيفة في سان فرانسيسكو مروعة، وحتى إذا تم القبض على المهاجمين، فغالبا ما يتم إطلاق سراحهم على الفور".

واختتم تغريدته موجها السؤال للمدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو بروك جينكينز: "هل تتخذ المدينة إجراءات أقوى لسجن مرتكبي جرائم العنف المتكررة؟.

Very sorry to hear that. Many people I know have been severely assaulted.



Violent crime in SF is horrific and even if attackers are caught, they are often released immediately.



Is the city taking stronger action to incarcerate repeat violent offenders @BrookeJenkinsSF? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2023

وقُتل بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي "كاش آب" التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، طعنا قرب وسط مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم الثلاثاء، حسب ما أعلنته أسرته.

وعثرت شرطة سان فرانسيسكو على رجل يبلغ من العمر 43 عاما مصابا بعدة طعنات، وحاولت علاجه لكنه توفى لاحقا في المستشفى.

وأكد الوالد ريك لي، مقتل ابنه بوب، الذي كان أيضا كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في شركة "سكوير".

ولم تحدد شرطة سان فرانسيسكو بعد المشتبه به في هذه القضية، ولم يتم إجراء أي اعتقالات خلال التحقيق الجاري.

ويواجه مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو انتقادات بسبب التهاون في مواجهة موجة جرائم العنف في السنوات الأخيرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية