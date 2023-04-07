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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إسقاط مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إسقاط مسيرة تابعة لـ
AFP
عناصر من الجيش الإسرائيلي - صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه أسقط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية تأكيدها، أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث".

وأضاف "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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