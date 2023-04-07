سياسي فرنسي يعلق على تصرف لماكرون خلال زيارة بكين

علق فلوريان فيليبو زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، على مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس الفرنسي واضعا يده في جيبه ومن ثم يسحبها بعد أن طلبوا منه ذلك خلال التصوير مع نظيره الصيني.

ويلفت النظر أن ماكرون نفسه نشر هذه الصورة على تويتر وظهر خلالها ويده في جيبه عند التصوير مع الرئيس شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

Nouvelle terrible humiliation pour #Macron lors d’une photo officielle en #Chine : il se fait recadrer en direct pour qu’il retire la main de sa #poche !



Cette visite ressemble de plus en plus à un naufrage ! pic.twitter.com/VW80tbSjJY — Florian Philippot (@f_philippot) April 7, 2023

وقال فلوريان فيليبو: "ياله من إذلال مخيف جديد لماكرون خلال جلسة تصوير رسمية في الصين: لقطات حية تظهره وهو يرفع يده من جيبه! هذه الزيارة تبدو أكثر فأكثر وكأنها كارثة!".

وأثار الموضوع كذلك تعليقات صاخبة من جانب المستخدمين، الذين أشاروا إلى أن سلوك الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة المهمة، يترك الكثير من التساؤلات.

Avec la Présidente Ursula von der Leyen à Pékin, nous avons porté ensemble, en Européens, une même vision.



Ouvrir à nouveau le champ des possibles entre l’Europe et la Chine, c’est notre intérêt mutuel. pic.twitter.com/LEbMN4017y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2023

وقال المستخدم Jean-Claude Colette ممتعضا: "ماكرون لا يعرف كيف يجب عليه التصرف حتى خلال الزيارات الخارجية. يا للخزي والعار".

وقال jamespaslescons: "من جديد وقع هذا الوغد".

وكتب as_chazaud متسائلا: "لماذا تختار عمدا صورة ويدك في جيبك بينما شاهد العالم كله كيف صححوا لك تصرفك وفقا للبروتوكول (الذي يتعلمه أي طفل عادة ضمن تصرفات اللباقة والاحترام). هل من المهم بالنسبة لك أن تستفز مثل الطفل؟".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أثار الرئيس الفرنسي جدلا في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.

ولفتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ماكرون ظهر في بداية المقابلة وهو يرتدي ساعة قيل إن سعرها يبلغ 80 ألف يورو، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي