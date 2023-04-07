مفوض وكالة "الأونروا" يحذر من تراجع إسهامات المانحين

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أنها تواجه تحديات متزايدة في إدارة عملياتها في حين من المقرر أن يساهم المانحون بأموال أقل هذا العام.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" إنه يخطط لتوجيه مناشدة جديدة للمتبرعين بعد نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أنه "إذا كنا نعاني ماليا باستمرار، فسنصبح شريكا غير مريح للدول والمجتمعات المضيفة، وللاجئين، وأيضا لموظفينا البالغ عددهم 30 ألفا".

وأفاد بأن الزلزال الهائل الذي دمر المنطقة مطلع فبراير الماضي، فضلا عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، زاد من محنة العديد من اللاجئين الفلسطينيين، مبينا أنه رغم أن مركز الزلزال كان في الجارة تركيا، إلا أنه ألحق أضرارا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا، لاسيما في محافظتي حلب واللاذقية.

وحول الوضع في 12 مخيما بلبنان، قال لازاريني إن "ما ترونه في المخيم هو الكثير من اليأس والكثير من البؤس"، مضيفا أن معظم الشباب الذين التقى بهم ليس لديهم سوى حلم واحد، هو مغادرة لبنان.

المصدر: AP