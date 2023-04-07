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سلطة المطارات الإسرائيلية: قرار بتحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى

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سلطة المطارات الإسرائيلية: قرار بتحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى
Globallookpress
مطار بن غوريون
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أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.

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الجيش الإسرائيلي يكشف عن الأهداف التي قصفها الطيران الحربي في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يكشف عن الأهداف التي قصفها الطيران الحربي في قطاع غزة

يأتي ذلك عقب ليلة شن خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ردا على صواريخ أُطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان، كما أكد أنه قصف مواقع تصنيع أسلحة وأنفاق تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك

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