سلطة المطارات الإسرائيلية: قرار بتحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.

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يأتي ذلك عقب ليلة شن خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ردا على صواريخ أُطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان، كما أكد أنه قصف مواقع تصنيع أسلحة وأنفاق تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك