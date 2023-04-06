نتنياهو يلمح أن الرد الإسرائيلي على مطلقي الصواريخ لم ينته هذه الليلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد قواته على إطلاق الصواريخ سيكلف مطلقيها ثمنا باهظا هذه الليلة ولاحقا، في إشارة إلى أن الغارات على غزة لن تنتهي الليلة.

جاء ذلك في بيان مقتضب أعقب اجتماعا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أشار إلى أن "الكابينيت" اتخذ "سلسلة من القرارات".

وقال نتنياهو عقب الاجتماع إن "الرد الإسرائيلي، الليلة ولاحقا، سيكلف أعداءنا ثمنا باهظا".

وأضاف أن "جميع القرارات جاءت بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ردا على إطلاق النار على إسرائيليين في الشمال والجنوب".

المصدر: RT