وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش متأهب على كل الجبهات للتعامل مع كافة السيناريوهات

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، بأن قواته متأهبة على كافة الجبهات للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وقال يوآف غالانت: "انتهينا للتو من اجتماع الكابينت.. النظام الأمني مهيأ للغاية وعلى درجة عالية من الاستعداد في جميع الجبهات لمواجهة الاحتمالات المختلفة".

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وأضاف "سنعرف كيف نتصرف وفقا لذلك".

وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد العسكري المباشر ومن ثمّ عرضها على مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة عليها.

جدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

واستهدفت القوات الإسرائيلية عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع.

وفي وقت سابق، حملت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات