بالفيديو.. السلطات الإسرائيلية تأمر بفتح الملاجئ

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن السلطات أمرت بفتح الملاجئ في عدد من المناطق، بعد الإعلان عن القصف الصاروخي من لبنان.

قناة 12 العبرية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب، كما قررت بلدية "روش هاعين" شرق تل أبيب فتح الملاجئ.

وكانت بلدية الجليل الغربي أوصت الإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، كما أعلن تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية