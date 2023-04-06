وسائل إعلام: سرطان الدم الذي تم تشخيصه لدى برلسكوني قابل للعلاج

ذكرت وكالة ANSA أن مرض اللوكيميا الذي تم تشخيصه لدى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من نوع قابل للعلاج.

وأفدت الوكالة نقلا عن أقارب بيرلسكوني: أن حالة السياسي الإيطالي البالغ من العمر 86 عاما تظهر تحسنا بالمقارنة مع الأمس. وقالوا: "بالرغم من أن وضعه يتطلب أقصى درجات الحذر، إلا أن رئيس الوزراء السابق يستجيب بشكل إيجابي للعلاج بالمضادات الحيوية الموصوف لعلاج الالتهاب الرئوي".

ووفقا للمصادر نفسها فإن "سرطان الدم المزمن، الذي عانى منه بيرلسكوني لبعض الوقت، يعد مألوفا لدى الأشخاص في سنه، وعادة يتم علاجه بأساليب غير معقدة، تسمح بالحفاظ على نوعية حياة طبيعية تقريبا".

ونقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو يوم الأربعاء، وقد وصل إلى المشفى وهو يعاني من التهاب رئوي.

المصدر: تاس