واشنطن تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق الصواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل، وجددت تأكيدها على دعم واشنطن الثابت لتل أبيب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل، "نقرّ بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي شكل من أشكال العدوان".

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة: "إن الولايات المتحدة على اتصال دائم بإسرائيل والسلطة الفلسطينية.. إن التزامنا بإسرائيل لا شك فيه.. نعترف بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي نوع من الاعتداء".

كما اعتبر ​البيت الأبيض​ في بيان، أن من يستخدم أراضي لبنان قاعدة إطلاق للصواريخ على إسرائيل، يعرض الشعب اللبناني للخطر، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ مطلع على الأحداث، وأن السفير الأمريكي ومسؤولون بارزون في الإدارة على تواصل مع السلطات إسرائيل.

وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعترف بحقها في حماية مواطنيها وأراضيها من أي عدوان".

وفي وقت سابق، وجهت الخارجية الإسرائيلية، بلاغا إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية المختلفة في جميع أنحاء العالم، دعت فيه ممثليها الاتصال بوزارات الخارجية في الدول التي يتمركزون فيها، وتوضيح أن إسرائيل سترد على إطلاق النار من لبنان وغزة على أراضيها.

ونصت الرسالة التي وجهت الى السفراء من وزارة الخارجية "يجب الاتصال بوزارة الخارجية لإبلاغهم بإطلاق النار على إسرائيل من غزة ولبنان، ستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وأضافت "نتوقع أن ينشروا إدانة واضحة لهذه الهجمات على إسرائيل".

المصدر: وكالات