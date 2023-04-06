أطلق ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف "سيد النصر" مشيرا إلى أن النصر يتطلب الصبر، والأهم "تجنب الفخاخ وعدم التهور".

وقال ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب، إن سوء التقدير الرئيسي الذي يرتكبه المحللون في الغرب يتمثل في حقيقة أنهم يعتقدون خطأ أن روسيا تغط في سبات، وفي واقع الأمر، يمكن للمرء مشاهدة الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قوات كييف، والعدد كبير من الآليات الأوكرانية المدمرة.

كما استذكر ريتر نجاحا آخر في سجل الرئيس بوتين في سوريا، حيث نجح الجيش الروسي في القضاء على الجماعات الإرهابية وتحرير الأراضي التي احتلتها.

المصدر: نوفوستي