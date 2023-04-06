الدوما: ماكرون زار الصين لتحسين شعبيته في فرنسا

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يزور الصين لتحسين شعبيته في بلاده، فيما لا يحق له تقديم النصائح والمشورة للدول الأخرى.

وأشار فولودين: "ماكرون يحتاج إلى التفكير فيما يحدث في فرنسا، وعدم تقديم المشورة، وبقدر ما أعرف، لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان مرشح آخر قد فاز... لقد ذهب إلى الصين لتحسين تقييمه".

وأوضح قصر الإليزيه إلى أن "الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير الفوري والراديكالي على مسار الصراع" في أوكرانيا.

وقال ماكرون لدى وصوله العاصمة بكين، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه بإمكان الصين أن "تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثات ثنائية مع ماكرون، إنه لا يوجد "علاج سحري" لحل الأزمة الأوكرانية، ويجب على الأطراف تهيئة الظروف لإنهاء الصراع وبدء محادثات السلام وبناء الثقة المتبادلة.

وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

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المصدر: نوفوستي