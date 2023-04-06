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وكالة: الرئيس الصيني أبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي

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وكالة: الرئيس الصيني أبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي
AP Photo/Thibault Camus
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أبدى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "في الوقت المناسب".  

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جاء الإعلان ذلك خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي فرنسي شارك في المحادثات أنّ ماكرون، طلب بإلحاح من شي عدم إرسال" أيّ إمدادات عسكرية إلى موسكو.

دعوة ماكرون هذه، جاءت في إطار حملة الغرب الدعائية ضد روسيا التي تؤكد أنها ليست بحاجة لأي إمداد عسكري صيني أو غيره، وتشدد رغم ذلك على استمرارها في التعاون التقني العسكري مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الصين، المستورد الأول للأسلحة، والتقنيات العسكرية الروسية.

المصدر: "أ ف ب"

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