شويغو يتفقد سير العمل في المجمع الصناعي العسكري في نيجني نوفغورد (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد المجمع الصناعي العسكري لإنتاج مختلف أنواع الذخيرة في نيجني نوفغورد واطلع على سير تنفيذ العمل وفق الخطة المنشودة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو، مدى التقدم المحرز في الإنتاج بالمجمع الصناعي العسكري الذي ينتج أنواعا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران بمنطقة نيجني نوفغورد، ومدى تنفيذ الأمر الدفاعي الصادر وسير عمليات الإنتاج والتصنيع".

كما تفقد الوزير ورش إنتاج الأسلحة الحديثة.

وأحاط ممثلو إدارة المصانع في المجمع، الوزير شويغو، بارتفاع حجم الإنتاج بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن المصانع الدفاعية بمنطقة نيجني نوفغورد، التي تنتج ذخيرة المدفعية والطيران، ستواصل توسيع الإنتاج وزيادته، "يتم حاليا بنجاح،

تنفيذ برنامج توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: تاس، نوفوستي