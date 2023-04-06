الكرملين يؤكد استقبال بوتين لمبعوث أردوغان

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى إبراهيم قالين الممثل الرسمي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وبحث معه عددا من قضايا التعاون بين البلدين.

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس "فعلا تم عقد مثل هذا اللقاء"، وذلك في تعليقه على تقارير تفيد بأن قالين اجتمع شخصيا مع الرئيس الروسي في موسكو وبحث معه التعاون بشأن محطة "أكويو" للطاقة النووية.

وقال بيسكوف إن الاجتماع "ناقش سير تنفيذ المشاريع الكبرى المدرجة على جدول الأعمال بين الدولتين ومن بينها أكويو"، مشيرا إلى أنهما بحثا كيفية إقامة مراسم تحميل الوقود النووي في المحطة، وأضاف: "كما قلنا سابقا، ستشارك روسيا بشكل مناسب في المراسم".

وقال قالين الأربعاء إنه التقى شخصيا بوتين في موسكو، وأضاف أنه نقل إلى الزعيم الروسي رسالة من الرئيس التركي، وأن المحادثة تطرقت إلى ملف أوكرانيا والمراسم المرتقبة لتحميل الوقود النووي إلى "أكويو". وذكر قالين أنه كانت هناك أيضا رسائل من جانب بوتين إلى أردوغان.

المصدر: "تاس"