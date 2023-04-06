إحباط محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية للتسلل إلى أراضي بريانسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن قوات الأمن أحبطت محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة اليوم الخميس.

وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "اليوم أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة بريانسك، محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار، قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تضم 20 فردا".

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وأضاف الحاكم أن وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات حرس الحدود وجهت ضربة نارية للعدو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم أفاد بوغوماز بتعرض إحدى القرى الحدودية مع أوكرانيا للقصف بقذائف هاون أطلقت من الجانب الأوكراني، مؤكدا وقوع أضرار مادية فقط.

وفي مطلع مارس الماضي تسللت مجموعة كبيرة من المخربين الأوكرانيين لمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، حيث قتل مواطن وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام برصاصها، قبل أن تعيد قوات الأمن الروسي فرض السيطرة والأمن إلى المنطقة.

المصدر: RT