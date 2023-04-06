ماكارثي: زيارة ماكرون للصين لا تتناقض مع موقف واشنطن من العلاقات مع بكين

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين لا تتناقض مع مواقف الولايات المتحدة من العلاقات مع بكين.

وقال ماكارثي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه رئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن هناك تناقضا من نوع ما في ما يتعلق بأعمال ماكرون. وللسبب ذاته لا يمكن للصين أن تملي علي بمن ألتقي، وللسبب ذاته أقول إن لقاء اليوم يساعد في تعزيز الحرية. هذه كلها اتصالات وبالتالي أعتقد أنه أمر ممتاز أن ماكرون توجه إلى الصين".

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وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله بأن يناقش ماكرون في الصين الوضع في أوكرانيا ويعارض دعم الصين المحتمل لروسيا.

ويأتي ذلك على خلفية وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى الصين، حيث سيجري مباحثات مع قيادة البلاد.

وأعلن ماكرون في مستهل الزيارة أن الصين قد تلعب دورا هاما في الوضع حول أوكرانيا، نظرا لعلاقاتها الطيبة مع روسيا.

المصدر: تاس