السلطات الأمريكية تتهم مواطنا إستونيا بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات
Globallookpress
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اتهمت النيابة العامة للدائرة الجنوبية في نيويورك المواطن الإستوني أندريه شيفلياكوف بشراء معدات الكترونية أمريكية ونقلها إلى روسيا في مخالفة لنظام العقوبات الأمريكية.
وجاء في بيان للمدعي بريون بيس، يوم الأربعاء، أنه على مدار أكثر من 10 سنوات كان المتهم يشتري معدات الكترونية من المنتجين الأمريكيين لصالح السلطات الروسية في انتهاك لقواعد الرقابة على الصادرات.
وأشار البيان إلى أن شيفلياكوف تم توقيفه في إستونيا يوم 28 مارس الماضي، وصادرت السلطات الأستونية كافة الشحنات المرسلة إليه، وتضمنت واحدة منها معدات الكترونية بوزن 130 كغم.
وفي حال إدانة المتهم، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.
المصدر: تاس