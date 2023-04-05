 
مباشر

نيبينزيا: كييف تأخذ الأطفال من العائلات التي لا تريد أن يتم إجلاؤها إلى الأراضي الأوكرانية

أخبار العالم

نيبينزيا: كييف تأخذ الأطفال من العائلات التي لا تريد أن يتم إجلاؤها إلى الأراضي الأوكرانية
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2ku

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن السلطات الأوكرانية تأخذ الأطفال من العائلات التي ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية.

وأكد نيبينزيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي إنه "تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأشار نيبينزيا: "الممارسة الشائعة جدا هي أخذ الأطفال من الآباء الذين يرفضون الإجلاء من المنطقة المجاورة للأعمال العدائية، تحسبا لوصول الجنود الروس".

وأضاف أن "الأهالي لا يريدون الإجلاء، حيث ينتظرون وصول الجنود الروس، الذين يُنظر إليهم على أنهم محررون".

وأوضح نيبينزيا في وقت سابق، إن روسيا لا تشارك في التبني القسري للأطفال الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: الولايات المتحدة منعت تحقيق السلام في أوكرانيا منذ فترة طويلة
نيبينزيا: الولايات المتحدة منعت تحقيق السلام في أوكرانيا منذ فترة طويلة

المصدر: غازيتا.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا