نيبينزيا: كييف تأخذ الأطفال من العائلات التي لا تريد أن يتم إجلاؤها إلى الأراضي الأوكرانية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن السلطات الأوكرانية تأخذ الأطفال من العائلات التي ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية.

وأكد نيبينزيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي إنه "تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأشار نيبينزيا: "الممارسة الشائعة جدا هي أخذ الأطفال من الآباء الذين يرفضون الإجلاء من المنطقة المجاورة للأعمال العدائية، تحسبا لوصول الجنود الروس".

وأضاف أن "الأهالي لا يريدون الإجلاء، حيث ينتظرون وصول الجنود الروس، الذين يُنظر إليهم على أنهم محررون".

وأوضح نيبينزيا في وقت سابق، إن روسيا لا تشارك في التبني القسري للأطفال الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو