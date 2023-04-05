أشار الباحث السياسي برادلي ديفلين في صحيفة American Conservative إلى أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم على شبه جزيرة القرم بدعم نشط من الناتو، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرب كبيرة

ويرى برادلي: أن"أوكرانيا تتحدث علنا عن ثمة خطط لاستخدام أسلحة أمريكية وأسلحة أخرى سيوفرها الناتو للاستيلاء على شبه جزيرة القرم. مضيفا: "إن شن غزو على روسيا بدعم من التحالف سيؤدي حتما لاندلاع حرب واسعة النطاق".

في الوقت نفسه، وصف الباحث خطط رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الخاصة بشبه جزيرة القرم بأنها مجنونة وغير واقعية. وأشار إلى أن كييف ترفض عمدا أي دعوات للسلام بناء على تعليمات من البيت الأبيض، وتطرح مطالب مستحيلة في كل مرة يجري فيها الحديث عن تسوية سلمية للصراع.

المصدر: ريا نوفوستي