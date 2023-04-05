"بوليتيكو": بكين ترفض محاولات واشنطن استئناف الاتصالات بين الجانبين

كشفت مصادر أمريكية لصحيفة "بوليتيكو"، أن الصين ترفض جميع محاولات واشنطن لاستئناف الاتصالات رفيعة المستوى، وحتى محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن بكين لا تؤيد تحديد موعد جديد للزيارة التي ألغيت سابقا إلى الصين من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتنسيق رحلات المسؤولين الآخرين، وحتى محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد يتكثف عدم استعداد بكين لاستعادة الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن بعد رحلة رئيسة تايوان تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة واجتماعاتها مع المسؤولين الأمريكيين.

وأجل بلينكن زيارته التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير، لبكين إلى أجل غير مسمى، بسبب حادث دخول منطاد أرصاد صيني إلى الأجواء الأمريكية قبل أن يتم اعتراضه وإسقاطه، ويزعم الأمريكيون أن المنطاد كان يقوم بمهمة استطلاعية، بينما يؤكد الصينيون أنه منطاد طقس مدني ضل طريقه.

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها الزيارة ورأت في هذه الخطوة دعم واشنطن للانفصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي