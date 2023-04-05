أنقرة تناقش مشاكل صفقة الحبوب مع لندن وواشنطن

أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه ناقش مشاكل تنفيذ صفقة الحبوب، والبنود المتعلقة بتصدير الحبوب الروسية، مع نظيريه الأمريكي، أنتوني بلينكن، والبريطاني جيمس كليفيرلي.

ووأوضح تشاووش أوغلو، أنه ناقش اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسيل، مع نظيريه الأمريكي والبريطاني، " صفقة الحبوب وتحديدا الجزء المتعلق بتصدير منتجات الحبوب والأسمدة الروسية، وكذلك القضايا المتعلقة بالبنوك والمدفوعات".

وتابع أوغلو: "استمرت مشاكل تنفيذ صفقة الحبوب وتوريد الأسمدة، وقد ناقشنا هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة، وجار العمل الآن على حل هذه المشكلة، وتركيا لها دور رئيسي في حلها، وتتعلق المشاكل بالدفع والتأمين والصيانة".

وأضاف أوغلو أنه يعتزم مناقشة صفقة حبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لأنقرة غدا الخميس.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ 22 من يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي