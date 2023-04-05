"تخيلوا لو كانت واقعة هذا الفيديو في بلد عربي".. ما الذي كان سيحدث؟

انتشر مقطع فيديو التقط في الولايات المتحدة الأمريكية لحارس أمن شخصي، يقوم بطرح امرأة أرضا أثناء شجار عنيف خارج ملهى ليلي في سان أنطونيو.

والفيديو انتشر على نطاق واسع، وحصد عدة ملايين من المشاهدات على "تويتر" و"تلغرام" وأعيد نشره بشكل كبير.

وقالت شركة الأمن Precision Defense Group إن اثنين من ضباطها كانا يحاولان وقف ست معارك خارج نادي Privat Social Club بعد إغلاقه ليلة السبت.

San Antonio Privat Social Club brawl ends up with private security guard, body slamming and pepper spraying some women over the weekend. Be advise, pretty graphic. #SanAntonio#bodyslampic.twitter.com/RkNHJ0Apdk — DeL2000 (@DeL2000) April 4, 2023

في الفيديو، يمكن رؤية ضابط الأمن نفسه الذي طرح المرأة أرضا وهو يرش امرأة أخرى بالفلفل، ويمكن سماعها وهي تصرخ بأنها غير قادرة على الرؤية.

وقالت شرطة مدينة سان أنطونيو إنه "لم يتم تسجيل القضية لأن جميع الأطراف قد غادروا مكان الحادث قبل وصول الشرطة. وفي الوقت الحالي لا يبدو أن هناك مقدم شكوى".

وعبر "تلغرام" سأل معلقون على الفيديو: "تخيلوا لو كان هذا في بلد عربي ماذا كان سيفعل الإعلام الغربي"، وكتب آخر: "تصوروا لو كان هذا بإيران أو دمشق".

المصدر: kens5 + RT