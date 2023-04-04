الخارجية الأردنية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

ووفقا لبيان الخارجية: "دانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبة إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورا".

وأضاف البيان: "أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، وتصرفا مدانا ومرفوضا".

وطالب المجالي، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل إسرائيل مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدس الشريف والمصلين.

وشدد المجالي على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

المصدر: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين