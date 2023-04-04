بايدن: لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيرا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيرا، مشددا على أن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية ضمان سلامة منتجاتها قبل الإعلان عنها..

وأوضح بايدن لمستشاريه في مجال العلوم والتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في معالجة الأمراض وتغير المناخ، ولكن من المهم أيضا التعامل مع المخاطر المحتملة.

وقال بايدن في بداية اجتماع لمجلس مستشاري الرئيس حول العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض: "تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأكد من أن منتجاتها آمنة قبل الإعلان عنها".

وعندما سئل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيرا، رد بايدن: "لم يتضح بعد..ممكن أن يكون كذلك".

المصدر: "رويترز"